G7-Staaten mahnen Indien und Pakistan zur Zurückhaltung

Neu-Delhi: Die G7-Staaten haben Indien und Pakistan zu einer friedlichen Lösung ihres wieder aufgeflammten Konflikts in der Region Kaschmir aufgerufen. Beide Länder hatten sich am Abend gegenseitig neue Angriffe vorgeworfen. Nach Angaben der pakistanischen Armee attackierte Indien mehrere ihrer Militärflughäfen. Sie kündigte eine zeitnahe Gegenreaktion an. Zuvor hatten die indischen Städte Amritsar und Jammu Explosionen und Beschuss gemeldet. Zeitweise soll der Strom ausgefallen sein. Laut Indiens Armee wurden zahlreiche Drohnen abgefangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.05.2025 02:00 Uhr