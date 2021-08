G7-Staaten haben über Evakuierungsmission in Afghanistan beraten

Nachrichtenarchiv - 24.08.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten haben bei einer Videokonferenz über die Lage in Afghanistan und den Evakuierungseinsatz in Kabul beraten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bedankte sich bei allen Staaten, die Menschen die Ausreise ermöglichen. Sie sagte, die Lage in Afghanistan sei eine Tragödie für die Menschen dort und die internationale Gemeinschaft. Die Kommissionspräsidentin wiederholte das Versprechen, dass die Europäische Union ihre Hilfen für das Land und die Nachbarstaaten auf mehr als 200 Millionen Euro aufstocken wird. Sie wies darauf hin, dass von der Krise vor allem Frauen und Kinder betroffen sind. - Die Taliban machten heute erneut deutlich, dass sie eine Verlängerung der Evakuierungs-Mission über den 31. August hinaus nicht dulden werden. Auf einer Pressekonferenz hieß es, alle Ausländer sollten bis dahin das Land verlassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.08.2021 18:15 Uhr