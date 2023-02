G7-Staaten fordern Russland zum sofortigen Abzug aus Ukraine auf

Kurzmeldung ein/ausklappen Steinmeier und Scholz zeigen sich am Jahrestag des Kriegsbeginn mit Ukraine solidarisch

Berlin: In Deutschland wird heute mit zahlreichen Veranstaltungen an den ersten Jahrestag des russischen Angriffskrieges in der Ukraine erinnert. Bundespräsident Steinmeier betonte in Schloss Bellevue, man wolle das Land auch in Zukunft unterstützen. Auf Deutschland sei Verlass. Das Staatsoberhaupt erinnerte in seiner Rede auch an die Opfer. Man nehme Anteil an dem millionenfachen Leid in der Ukraine und man trauere um die Toten. Bundeskanzler Scholz zeigte sich in einer Videobotschaft überzeugt, dass Russland seine Ziele im Ukraine-Krieg nicht verwirklichen kann. Je früher Präsident Putin einsehe, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreichen könne, desto größer sei die Chance auf ein baldiges Kriegsende. Der ukrainische Präsident Selenskyj bedankte sich für die Unterstützung und erklärte, Deutschland helfe seinem Land, sich vor dem russischen Terror zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2023 20:00 Uhr