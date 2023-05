G7 Staaten fordern Russland zum bedingungslosen Abzug aus der Ukraine auf

Meldungsarchiv - 19.05.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hiroshima: In einer gemeinsamen Erklärung haben die Staats- und Regierungschefs der führenden demokratischen Wirtschaftsnationen Russland zum bedingungslosen Abzug aus der Ukraine aufgefordert. Anders sei ein gerechter Frieden nicht möglich. Zugleich sicherten die G7-Staaten bei ihrem Gipfeltreffen im japanischen Hiroshima der Ukraine weitere finanzielle und militärische Hilfe zu. Zudem wurden wie erwartet weitere Sanktionen gegen Russland verkündet. Unter anderem geht es um Güter, die auch militärisch eingesetzt werden können. Vor dem Gipfel hatten Großbritannien und die USA eigene Sanktionen angekündigt. London will ein Importverbot für russische Diamanten sowie Kupfer, Aluminium und Nickel aus Russland verhängen. Die USA planen rund 70 Unternehmen aus Russland und anderen Ländern von US-Exporten abzuschneiden. Am Sonntag wird der ukrainische Präsident Selenskyj beim G7 Gipfel erwartet. Heute ist er beim Treffen der Arabischen Liga in Saudi-Arabien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2023 15:00 Uhr