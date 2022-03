G7-Staaten drohen mit weiteren Sanktionen gegen Russland

Russische Attacken gehen auch am neunten Kriegstag weiter

Kiew: Die russischen Angriffe auf die Ukraine gehen auch heute an Tag neun des Krieges weiter. Besonders dramatisch soll die Situation in der Stadt Mariupol sein. Der Bürgermeister der Hafenstadt im Südosten der Ukraine berichtet, dass seine Stadt brenne und dringend Unterstützung brauche. Es gebe keine Wasserversorgung, Fernheizung oder Stromversorgung mehr. Die Lebensmittelvorräte gehen zur Neige. Der ukrainische Präsident Selenskyj rief nach der nächtliche Attacke auf das Kernkraftwerk Saporischschja die russische Bevölkerung zu Protesten auf. Sie müsse deutlich machen, dass sie in einer Welt ohne radioaktive Verseuchung leben wollte, sagte er in einer Fernsehansprache. In Wien versicherte die Internationale Atomenergiebehörde, dass in der Atom-Anlage keine Strahlung frei geworden ist. Der Chef der Behörde, Grossi, bot zusätzlich an, vor Ort die Sicherheit des Kernkraftwerks zu überprüfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2022 19:00 Uhr