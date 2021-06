G7-Staaten demonstrieren Geschlossenheit

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Carbis Bay: Die G7-Staaten haben zum Auftakt ihres Gipfels in Südengland Einigkeit demonstriert. Großbritanniens Premier Johnson empfing die Staats- und Regierungschefs am Strand von Carbis Bay. Danach begannen die Beratungen, bei denen es wohl vor allem um die Corona-Pandemie gehen wird. Im Vorfeld hatten die Gipfel-Teilnehmer betont, zum Multilateralismus zurückkehren zu wollen. Bundeskanzlerin Merkel sagte, sie hoffe auf "sehr gute Ergebnisse" des Treffens. Die G7-Staaten könnten jetzt zeigen, dass sie auch an die Länder dächten, die noch keine Chance auf ausreichend Impfstoff gehabt hätten. Es wird erwartet, dass sich die Teilnehmer verpflichten, mindestens eine Milliarde Impfdosen an arme Länder zu spenden. US-Präsident Biden hatte bereits gestern eine Spende von 500 Millionen Dosen angekündigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 19:00 Uhr