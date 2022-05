G7-Staaten beschließen Einfuhrstopp für russisches Öl

Russland gedenkt mit Militärparade an Ende des Zweiten Weltkriegs

Moskau: In Russland wird heute mit einer Militärparade an das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Sieg über Nazi-Deutschland erinnert. Ab 8 Uhr unserer Zeit sollen tausende Soldaten über den Roten Platz in Moskau marschieren, dabei sind auch zahlreiche Panzer und Raketenwerfer. Präsident Putin soll zudem eine Rede halten. Es wird erwartet, dass er sich dabei zum aktuellen Krieg in der Ukraine äußert. Es gibt Spekulationen, dass Putin etwa eine General- oder Teilmobilmachung in Russland anordnen könnte - auch wenn der Kreml das in den vergangenen Tagen als "Unsinn" zurückgewiesen hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2022 06:00 Uhr