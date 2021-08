G7-Staaten beraten am Dienstag über Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industriestaaten werden am Dienstag über die Lage in Afghanistan beraten. Das teilte der britische Premierminister Johnson mit. Wichtig sei, dass die internationale Gemeinschaft zusammenarbeite, um sichere Evakuierungen zu gewährleisten, schrieb er auf Twitter. Trotz der schwierigen Sicherheitslage auf dem Flughafen Kabul hat die Bundeswehr ihre Evakuierungsflüge fortgesetzt. Mittlerweile konnte sie nach eigenen Angaben mehr als 2300 Schutzbedürftige ausfliegen. Die US-Regierung hat zur Unterstützung der Rettungsaktion sechs Airlines dazu verpflichtet, Schutzbedürftige, die bereits aus Kabul ausgeflogen wurden, in Transitländer wie Deutschland und Katar zu bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2021 16:00 Uhr