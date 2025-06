G7-Staaten befassen sich mit dem Krieg in der Ukraine

Beim G7-Gipfel steht am zweiten Tag der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt: Mit dabei sind heute der ukrainische Präsident Selenskyj und Nato-Chef Rutte. Im Gespräch sind weitere Sanktionen gegen Russland. Die ukrainische Hauptstadt Kiew hatte in der Nacht einen der schwersten Luftangriffe seit Beginn des Angriffskriegs erlebt - mit mindestens 14 Toten.

