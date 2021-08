G7-Sondergipfel berät über Lage in Afghanistan

Rund 30 Prozent der Fernzüge fahren trotz Streiks

Berlin: Am zweiten Tag des landesweiten Streiks im Nah- und Fernverkehr hat die Deutsche Bahn eine Zwischenbilanz gezogen. Ihr Sprecher Achim Stauß sagte in Berlin, es sei gestern gelungen, bundesweit rund 30 Prozent der ICs und ICEs fahren zu lassen. Im Nahverkehr gebe es große regionale Unterschiede - in Ostdeutschland etwa seien nur etwa 10 bis 15 Prozent der Züge gefahren, bundesweit aber komme man auf rund 40 Prozent. An den Bahnhöfen sei die Lage relativ ruhig, da die Menschen sich vorab im Internet informiert hätten. Stauß betonte, dass sich die Bahn schon weit auf die GDL zubewegt habe. Deshalb hoffe er, dass die GDL nach Streikende an den Verhandlungstisch zurückkehre. Der Streik endet morgen früh um zwei Uhr - mit Problemen im Anschluss daran rechnet der Bahnsprecher nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2021 10:00 Uhr