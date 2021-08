G7-Sondergipfel berät über Lage in Afghanistan

Bahnstreiks führen erneut zu zahlreichen Zugausfällen

Berlin: Auch am zweiten Tag des Lokführer-Streiks müssen sich Pendler und Bahnreisende auf erhebliche Probleme einstellen. Obwohl die Bahn einen Ersatzfahrplan aufgestellt hat, werden drei von vier Fernverbindungen ausfallen und mehr als jede zweite Nahverkehrs-Bahn. So fährt die S-Bahn in München und Nürnberg teilweise nur im Stundentakt. Der Streik soll morgen früh um 2.00 Uhr enden. Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, kritisierte im BR die Taktik von GDL-Chef Weselsky. Das Angebot der Bahn liege mitnichten so weit von den Forderungen der GDL entfernt, wie Weselsky behaupte. Hoffmann warf dem GDL-Chef vor, durch den Streik vielmehr seine Machtposition stärken zu wollen. Er erwarte, dass die GDL nach dem Streikende an den Verhandlungstisch zurückkehrt, so Hoffmann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2021 08:00 Uhr