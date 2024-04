G7 lassen bei Kohleausstieg eine Hintertür für Deutschland

Turin: Bei der Einigung der G7-Staaten auf den Kohleausstieg gibt es für Deutschland eine Hintertür. Zwar verständigten sich die Energieminister der sieben führenden westlichen Industriestaaten darauf, dass die letzten Kohlekraftwerke bis 2035 geschlossen werden sollen. Länder mit strengen Klimaschutzzielen können ihre Anlagen aber länger laufen lassen. Nach derzeitigem Stand müssen in Deutschland die letzten Kohlemeiler erst 2038 vom Netz. Das Wirtschaftsministerium in Berlin lobte den Beschluss. Dass nun auch Japan und die USA an Bord seien, zeige, dass die Industriestaaten in der Kohle keine Zukunft mehr sähen, so ein Sprecher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 14:00 Uhr