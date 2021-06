G7-Länder einigen sich auf konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Carbis Bay: Die führenden Industriestaaten haben sich auf dem G7-Gipfel im englischen Cornwall offenbar auf Maßnahmen gegen den Klimawandel geeinigt. Wie die USA mitteilten, soll beispielsweise die staatliche Förderung von fossilen Brennstoffen wie Kohle eingeschränkt werden. Außerdem wolle man Entwicklungsländern mit bis zu zwei Milliarden Dollar beim Ausstieg aus der Kohle helfen. Die Klimaziele der G7-Länder sollen, wie es heißt, dabei so abgestimmt werden, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichbar blieben. Klima- und Umweltschutz ist morgen Schwerpunkt der Beratungen. - Heute wurde unter anderem beschlossen, dass man dem chinesischen Seidenstraßenprojekt mit eigenen Unterstützungsprojekten in Schwellenländern begegnen will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 23:00 Uhr