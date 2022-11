G7-Innenminister beraten in Hessen über Krieg und Terrorismus

UN-Sicherheitsrat: Westen kritisiert

New York: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich gestern abend mit dem Raketenabsturz in Polen befasst, bei dem zwei Menschen getötet worden waren. Die Nato und Polen gehen zwar bisher davon aus, dass es sich wahrscheinlich um einen Irrläufer der ukrainischen Luftabwehr gehandelt hat. Trotzdem übten die USA und ihre Verbündeten in der Sitzung des höchsten UN-Gremiums Kritik an Russland. Diese Tragödie wäre nie passiert, wenn Russland nicht unnötigerweise in die Ukraine eingedrungen wäre, erklärte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Thomas-Greenfield. Die Ukraine habe jedes Recht, sich gegen dieses Sperrfeuer zu verteidigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2022 05:00 Uhr