G7-Gipfel verständigt sich auf gemeinsame Erklärung zum Iran - Trump reist vorzeitig ab

Kananaskis: US-Präsident Trump und die anderen G7-Chefs haben sich auf eine gemeinsame Erklärung zum Krieg zwischen Israel und dem Iran verständigt. In dem Text wird Israels Recht auf Selbstverteidigung betont und erklärt, dass der Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen dürfe. Der Iran wird in dem Papier als "Hauptquelle regionaler Instabilität und des Terrors". bezeichnet. Beide Seiten werden zur Deeskalation aufgerufen. Trump hat den Gipfel in Kanada bereits verlassen - einen Tag früher als geplant. Ein Sprecher begründete dies mit der Lage im Nahen Osten. Trump erklärte, er sei zuversichtlich, dass der Iran an den Verhandlungstisch zurückkehre. Wörtlich sagte Trump: "Sie wollen einen Deal machen".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 08:00 Uhr