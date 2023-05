G7-Gipfel in Japan beginnt

Meldungsarchiv - 19.05.2023 03:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hiroshima: In Japan beginnt der dreitägige G7-Gipfel. Im Zentrum steht der Umgang der sieben Industriestaaten mit Russland und China. Der Ukraine soll die weitere Unterstützung zugesichert werden. Auch beraten die Staats- und Regierungschefs aus den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland über weitere Maßnahmen gegen Russland. Die USA und Großbritannien kündigten neue Sanktionen an. Washington will nach Regierungsangaben rund 70 Unternehmen und Organisationen aus Russland und anderen Ländern von US-Exporten abschneiden. Großbritannien kündigte ein Verbot für russische Diamanten an. Auch will London Unternehmen ins Visier nehmen, die - wie es heißt - am "militärisch-industriellen Komplex" von Präsident Putin beteiligt sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2023 03:00 Uhr