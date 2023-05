G7-Gipfel in Hiroshima berät über gemeinsame China-Politik

Meldungsarchiv - 20.05.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hiroshima: Die G7-Staats- und Regierungschefs wollen heute bei ihrem Treffen in Japan eine gemeinsame Linie gegenüber China festlegen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rief dazu auf, Länder im globalen Süden mit attraktiven Finanzierungsangeboten enger an den Westen zu binden. Viele dieser Länder hätten schlechte Erfahrungen mit chinesischen Krediten gemacht. Die sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte sollten den Schwellenländern Partnerschaften anbieten, von denen beide Seiten profitieren. Wie die japanische Regierung mitteilte, wird am Nachmittag der ukrainische Präsident Selenskyj beim G7-Gipfel erwartet. Dabei ist auch ein bilaterales Treffen zwischen Selenskyj und US-Präsident Biden geplant, bei dem es vor allem um die Beteiligung der Vereinigten Staaten an der sogenannten Kampfjet-Koalition gehen dürfte.

