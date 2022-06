G7-Gipfel endet mit Zusage der Solidarität mit der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 28.06.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau ist mit der Zusage massiver Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen Russland zu Ende gegangen. Wie Bundeskanzler Scholz sagte, sind sich die G7-Staaten einig, dass der russische Präsident Putin den Krieg nicht gewinnen dürfe. Der Kanzler schlug einen "Marshallplan" zum Wiederaufbau der Ukraine vor. Außerdem werde es dazu eine gemeinsame Konferenz mit der EU-Kommission geben. Frankreichs Präsident Macron rechnet nach eigenen Angaben nicht mit einem baldigen Ende des Ukraine-Kriegs. Keiner glaube, dass dieser in den nächsten Wochen oder Monaten vorbei sei, so Macron. Die G7-Staaten bekannten sich bei dem Gipfel auch dazu, die Klimaschutzziele einzuhalten. Dennoch werden vorübergehende Investitionen in den Gassektor befürwortet, um die Abhängigkeit von russischer Energie möglichst schnell zu beenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2022 21:00 Uhr