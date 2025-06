G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs beginnt in Kanada

G7-Staats- und Regierungschefs starten in ihr Gipfeltreffen: Die Lage im Nahen Osten beschäftigt ab heute auch die sieben führenden westlichen Industriestaaten in Kanada. Kanzler Merz hat betont, das wichtigste Ziel sei, dass die G7 der Welt zeigten, dass sie einig und handlungsfähig seien. Am frühen Abend unserer Zeit steht für Merz, US-Präsident Trump und ihre Kollegen die erste Arbeitssitzung in den Rocky Mountains an.

