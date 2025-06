G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs beginnt in Kanada

Calgary: Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe beginnen heute ihr Gipfeltreffen in Kanada. Bundeskanzler Merz ist gestern dort eingetroffen. Vor seinem Abflug sagte er, das wichtigste Ziel werde sein zu zeigen, dass die sieben größten westlichen Industrienationen der Welt einig und handlungsfähig seien. Am frühen Abend unserer Zeit steht für Merz, US-Präsident Trump und ihre Kollegen die erste Arbeitssitzung im Urlaubsort Kananaskis in den Rocky Mountains an. Aus Sicht des Kanzlers sind die Hauptthemen des Gipfels die Eskalation des Nahost-Konflikts, die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA. Der G7-Gruppe gehören neben Kanada, den USA und Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an.

