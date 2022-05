G7 fordern sofortiges Kriegsende in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wangels: Die sieben wichtigsten Industriestaaten fordern von Moskau ein sofortiges Ende des Kriegs in der Ukraine. Andernfalls werde Russland weiter wirtschaftlich und politisch isoliert. Das geht aus einer Abschlusserklärung des dreitägigen Treffens der G7-Außenminister hervor. In dem Papier fordern sie Russland auf, den blockierten Export von Getreide aus der Ukaine wieder in Gang zu bringen. Bundesaußenministerin Baerbock warf der russischen Führung vor, einen "Korn-Krieg" zu führen. Durch Moskaus Handeln fielen Lieferungen aus, stiegen weltweit Preise und drohe "brutaler" Hunger, betonte Baerbock. Es müsse alles getan werden, das Getreide, das derzeit in den ukrainischen Häfen liegt, zu exportieren. Dafür prüfen die G7, ob der Transport auf dem Landweg über Rumänien oder eine Verschiffung über Häfen im Baltikum möglich ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 15:00 Uhr