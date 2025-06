G7 einigen sich überraschend auf Erklärung zum Iran-Krieg - Trump reist vorzeitig ab

Kananaskis: US-Präsident Trump und die anderen G7-Chefs haben sich unerwartet auf eine gemeinsame Erklärung zum Krieg zwischen Israel und dem Iran verständigt. In dem Text wird Israels Recht auf Selbstverteidigung betont und erklärt, dass der Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen dürfe. Außerdem werden beide Seiten zur Deeskalation aufgerufen. Trump hat den Gipfel in Kanada bereits verlassen - einen Tag früher als geplant. Ein Sprecher begründete dies mit der Lage im Nahen Osten. Kurz vor der Ankündigung hatte Trump die Bewohner der iranischen Hauptstadt Teheran zur sofortigen Evakuierung aufgerufen. US-Verteidigungsminister Hegseth trat Berichten über amerikanische Angriffe gegen den Iran entgegen und wies sie als falsch zurück. Man strebe weiter eine Verhandlungslösung an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 06:00 Uhr