G7 einigen sich auf Preisdeckel für russiches Öl und Klimaclub

Nachrichtenarchiv - 28.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Zur Stunde endet auf Schloss Elmau der G7-Gipfel unter deutschem Vorsitz. In Kürze stellt Kanzler Scholz in einer Pressekonferenz die Ergebnisse vor. Wie vorab bekannt wurde, haben sich die sieben großen demokratischen Industrienationen darauf verständigt, einen Preisdeckel für russisches Öl auszuarbeiten. Darum werde man sich zusammen mit Drittstaaten und der Industrie dringend bemühen, heißt es. Außerdem ist mit dem Klimaclub das Wunschvorhaben von Kanzler Scholz im Abschlussdokument enthalten: Ein solcher offener und kooperativer Club soll laut Nachrichtenagentur dpa bis zum Jahresende eingerichtet werden. US-Präsident Biden, mit dem am Vormittag noch Gespräche stattfinden sollten, ist vorzeitig vom Gipfelort abgereist. Als Grund nannte das Weiße Haus das Wetter. Biden reist direkt weiter nach Madrid, wo bereits morgen der Gipfel der 30 Nato-Mitglieder stattfindet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2022 12:00 Uhr