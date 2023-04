G7 drohen Unterstützern Russlands mit hohem Preis

Meldungsarchiv - 18.04.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Karuizawa: Die G7-Außenminister haben sich klar gegen das aggressive Verhalten von Russland und China positioniert. In der Abschlusserklärung zu ihrem Treffen in Japan heißt es, die Länder, die den Krieg gegen die Ukraine unterstützen, zahlten – so wörtlich - einen hohen Preis. Man sei zu schärferen Sanktionen gegen Moskau bereit. Zugleich wollen die G7 verstärkt gegen Länder vorgehen, die Waffen an Russland liefern. Moskaus Ankündigung, Atomwaffen in Belarus zu stationieren, wurde als "inakzeptabel" verurteilt. Mit Blick auf den Taiwan-Konflikt warf die G7-Runde China zudem vor, Spannungen im Südchinesischen Meer zu schüren. Zu den G7 gehören neben Deutschland und Japan auch Frankreich, Italien, Kanada, die USA und Großbritannien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2023 06:00 Uhr