G7 -Demo findet weniger Zuspruch als erwartet

München: In der Landeshauptstadt hat eine Demonstration von Gipfelgegnern weniger Zuspruch gefunden als erwartet. Nach Angaben der Veranstalter versammelten sich bis zu 7.000 Menschen - ein Drittel der erwarteten Demonstrantenzahl. Die Polizei spricht von etwa 4.000 Teilnehmern. Uwe Hiksch von den Naturfreunden Deutschlands begründete die geringe Mobilisierung mit dem Krieg in der Ukraine. Gerade im rot-grünen Spektrum gebe es derzeit viele Menschen, die bei der aktuellen Lage eine Gegenposition zu den Regierungschefs als unpassend empfinden, so Hiksch. Aufgerufen zu der Veranstaltung hatten 15 globalisierungskritische Verbände. Sie fordern von den G7 mehr Engagement für den Klimaschutz sowie gegen Hunger und Armut in der Welt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2022 21:00 Uhr