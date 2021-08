G7 besorgt über Berichte gewaltsamer Racheakte in Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 19.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Nach der Machtübernahme in Afghanistan haben sich die G7-Staaten besorgt angesichts der Berichte über gewaltsame Vergeltungsakte gezeigt. Das Außenministerium in London verbreitete nach einer Schaltkonferenz der G7-Außen- und Entwicklungshilfeminister eine entsprechende Mitteilung. Darin heißt es, Großbritannien, Deutschland, den USA, Frankreich, Italien, Kanada und Japan sei es wichtig, dass die Taliban ihre Zusagen zur Sicherheit von Zivilisten einhalten. Gleichzeitig verlangten die G7 freies Geleit für ausländische Staatsangehörige. Mit Blick auf die Zukunft Afghanistans mahnten sie außerdem an, dass die Islamisten auch die Rechte von Frauen, Kindern und Minderheiten achten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2021 22:00 Uhr