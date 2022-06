G7 beraten mit Selenskyj über den Ukraine-Krieg

Nachrichtenarchiv - 27.06.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Am zweiten Tag des G7-Gipfels auf Schloss Elmau sprechen die Staats- und Regierungschefs über den Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj nimmt am Vormittag per Videoschalte an der Runde teil. Bereits am Wochenende hatte er weitere Unterstützung mit schweren Waffen gefordert. Ab dem Mittag hat Bundeskanzler Scholz fünf Gastländer zu den Beratungen eingeladen. Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien sprechen mit den G7 über Klima- und Energiepolitik. Am Nachmittag kommt UN-Generalsekretär Guterres ins Schloss Elmau. Dann wird es um weltweite Hungerkrisen gehen. Gegner des G7-Gipfels wollen heute ihren Protest fortsetzen. Am Vormittag ist ein Sternmarsch auf mehreren Routen zum Tagungsort geplant. Gestern haben sich die Gipfelteilnehmer auf ein globales Investitionsprogramm geeinigt. Mit knapp 600 Milliarden Dollar sollen Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern finanziert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2022 06:00 Uhr