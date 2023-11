G7 beraten in Tokio über Kriege in Nahost und Ukraine

Tokio: Zum zweiten Mal in diesem Jahr treffen sich die Außenminister sieben wichtiger Industrieländer - die sogenannten G7 - in Japan. Das Land hat aktuell den Vorsitz der Gruppe inne. Thematisch wird voraussichtlich die Lage in Nahost das Treffen bestimmen. Außenministerin Baerbock will sich angesichts der notleidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen für eine Feuerpause stark machen. Das kündigte sie vor ihrem Abflug nach Japan an. Weitere Themen sind das Verhältnis zu China und Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Baerbock warnte, wenn die G7 bei ihrer Unterstützung für die Ukraine außer Atem kämen, werde der russische Präsident Putin das gnadenlos ausnutzen - mit furchtbaren Folgen für die Menschen in der Ukraine und Europa.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 06:00 Uhr