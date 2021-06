G7 bekennen sich zu ehrgeizigeren Klimazielen

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Carbis Bay: Die G7-Staaten haben sich zu ehrgeizigen Klimazielen bekannt und einen härteren Kurs gegenüber China angekündigt. In der Abschlusserklärung ihres Gipfeltreffens wenden sie sich einem Entwurf zufolge deutlich gegen unfaire Handelspraktiken, Menschenrechtsverstöße und das harte Vorgehen Pekings in Hongkong. Beim Klimaschutz wollen sie sich britischen Angaben zufolge erstmals geschlossen hinter das Ziel stellen, ab 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Zudem versprechen die sieben führenden Industrienationen, ärmere Länder bis Ende nächsten Jahres mit 2,3 Milliarden Corona-Impfdosen zu unterstützen. Dazu gab es bereits Kritik - Entwicklungsorganisationen nannten die Zusage unzureichend. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt den Bedarf in ärmeren Ländern auf elf Milliarden Dosen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 15:00 Uhr