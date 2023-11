G7 beenden ihre Beratungen in Tokio

Tokio: Die Außenminister der sieben führenden westlichen Industrienationen haben ihre Entschlossenheit bekräftigt, trotz des Nahost-Kriegs weiterhin der Ukraine fest zur Seite zu stehen. Der ukrainische Außenminister Kuleba nimmt per Videokonferenz an den Beratungen teil. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte, man werde etwa gemeinsam weiter am Luftabwehrschild für die Ukraine schmieden. Thema ist am heutigen Tag auch die Lage im Indopazifik. Ohne ausdrücklich die Drohungen Chinas gegen den Inselstaat Taiwan zu erwähnen sagte Baerbock, die G7 müssten gemeinsam dafür arbeiten, dass keine neuen Kriegsschauplätze entstehen, deren Schockwelle alle erschüttern würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 10:00 Uhr