G7-Außenminister verurteilen Russland

Karuizawa: Die Außenminister der sieben großen Industriestaaten haben Russlands nukleare Rhetorik in ihrer Abschlusserklärung scharf verurteilt. Zum Ende ihres dreitägigen Treffens im japanischen Karuizawa nannten sie auch die russische Drohung, Atomwaffen in Belarus zu stationieren, inakzeptabel. Die Runde machte zugleich deutlich, dass sie zu einer Verschärfung der Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges gegen die Ukraine bereit ist. Die G7-Außenminister forderten außerdem China auf, internationale Regeln einzuhalten und auf jede Gewalt im Taiwan-Konflikt zu verzichten. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sagte im BR-Interview, China beobachte sehr genau, wie sich die Sanktionen des Westens auf Russland auswirken. Je länger der Krieg in der Ukraine dauere, desto schwächer würden Russland und der Westen und desto wahrscheinlicher werde es, dass China Taiwan in den nächsten Jahren angreife.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2023 07:00 Uhr