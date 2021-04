G7-Außenminister verurteilen Gewalt in äthiopischer Unruheregion Tigray

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die G7-Außenminister haben die Menschenrechtsverletzungen im Norden Äthiopiens verurteilt. In einer gemeinsamen Erklärung protestierten sie zusammen mit dem EU-Außenbeauftragten Borrell unter anderem gegen die Tötung von Zivilisten, willkürliche Bombardements und die Vertreibung von Bewohnern sowie Flüchtlingen in der Provinz Tigray. Außerdem forderten sie, dass das Nachbarland Eritrea wie angekündigt rasch seine Streitkräfte aus der Unruheregion abzieht. Darüber hinaus solle humanitäre Hilfe ungehindert ermöglicht werden. Man sei besorgt über die fortschreitende Ernäherungsunsicherheit, so die Außenminister aus Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und der USA. In Tigray kämpfen äthiopische Regierungstruppen zusammen mit eritreischen Soldaten gegen die Volksbefreiungsfront TPLF.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.04.2021 13:45 Uhr