G7-Außenminister rufen zur Deeskalation im Nahen Osten auf

Rom: Die Außenminister der sieben großen westlichen Industrienationen mahnen angesichts der Lage im Nahen Osten zur Deeskalation in der Region. In einer gemeinsamen Erklärung der Gruppe unter italienischem Vorsitz heißt es, alle Beteiligten sollten den Weg des Dialogs und der Mäßigung einschlagen. Nach der gezielten Tötung des Auslandschefs der islamistischen Hamas, Hanija, in Teheran hat der Iran Israel mit massiver Vergeltung gedroht. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu warnte für diesen Fall bereits vor schweren Konsequenzen. Die USA sicherten Israel nochmals ihre Unterstützung zu. Das teilte das Pentagon in der vergangenen Nacht mit - nach einem Telefonat von Verteidigungsminister Austin mit seinem israelischen Kollegen Galant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 07:00 Uhr