G7-Außenminister fordern eine Verlängerung der Waffenruhe im Gazastreifen

Washington: Die Außenminister der sieben führenden Industrienationen haben eine Freilassung aller Geiseln aus dem Gazastreifen gefordert. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen sie sich auch dafür aus, die Feuerpause zu verlängern und die humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung zu verstärken. Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, dass Wasser, Nahrung, Treibstoff und Medikamente zu den Menschen kommen, heißt es. Die radikalislamische Hamas hatte am Abend wieder Geiseln dem Roten Kreuz übergeben, darunter war auch eine Deutsche. Wie Medien berichten, gibt es auch für heute wieder eine Liste auf der weitere Namen von Geiseln stehen. Über den Austausch will auch Bundespräsident Steinmeier heute in Katar sprechen. Er trifft dort Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Katar unterhält enge Kontakte zu der Terrororganisation Hamas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 06:00 Uhr