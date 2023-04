G7-Außenminister beraten über Umgang mit China

Kurzmeldung ein/ausklappen Lemke lehnt Idee zu AKW in Länderregie ab

Berlin: Der Vorschlag von Bayerns Ministerpräsident Söder, den Ländern die Zuständigkeit für die Atomkraft zu übertragen, stößt in der Regierung auf Kritik. Bundesumweltministerin Lemke möchte an der Zuständigkeit des Bundes nicht rütteln. Mehreren Medien sagte die Grünen-Politikerin,Söder ignoriere genehmigungs- und verfassungsrechtliche Fragen der nuklearen Sicherheit. Bei der FDP, die sich zuvor für längere AKW-Laufzeiten eingesetzt hatte, sorgte Söders Forderung für Verwunderung. FDP-Vize Vogel veriwes darauf, dass Söder als bayerischer Umweltminister den Atomausstieg mit vorangetrieben habe. Vogel sagte wörtlich: "Markus Söder wechselt seine Positionen ja wie Unterhosen." Zuspruch bekam der CSU-Chef aus der CDU. Nach der Abschaltung der drei letzten AKW am Samstag hatte Söder in der "Bild am Sonntag", gefordert, das Atomgesetz noch einmal zu ändern und den Ländern die Zuständigkeit zu geben, damit Bayern den Meiler Isar 2 in eigener Regie weiterbetreiben kann.

