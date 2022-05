G7-Außenminister beraten über internationale Sicherheit

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wangels: Zum Abschluss ihres Treffen an der deutschen Ostseeküste beschäftigen sich die Außenminister der G7 jetzt nicht mit dem Krieg in der Ukraine. Sondern es geht um die Auswirkungen des Klimawandels auf die internationale Sicherheit, die Konflikte im Mittleren Osten und die Terrorgefahr in Nordafrika gehen. Gegen Mittag will Außenministerin Baerbock als Gastgeberin über die Ergebnisse informieren. Nach den gestrigen Gesprächen hatte die Grünen-Politikerin in den Tagesthemen noch einmal die Solidarität mit der Ukraine betont. Die große Herausforderung sei es gemeinsam schnell weitere Waffen zu liefern, so Baerbock. Tatsache sei aber, dass die Bündnispartner aus eigenen Beständen nicht per Knopfdruck alles liefern könnten.

