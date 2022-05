G7-Agrarminister kritisieren Indiens Weizen-Exportstopp

In den USA demonstrieren Tausende für Recht auf Abtreibung

Washington: In der US-Hauptstadt und anderen großen Städten des Landes haben Tausende gegen Änderungen am Abtreibungsrecht demonstriert. In Washington führte ein Protestzug zum Obersten Gerichtshof. Anlass ist der vorab bekannt gewordene Entwurf für ein bevorstehendes Urteil dieses Gerichts. Es könnte dazu führen, dass bisher legale Schwangerschaftsabbrüche in vielen Bundesstaaten verboten werden. Viele Demonstrantinnen wiesen darauf hin, dass sie selbst über ihren Körper entscheiden wollen. Auf anderen Schildern war von einem "Sommer der Wut" die Rede. Sollte der Oberste Gerichtshof - wie der Entwurf erwarten lässt - ein Urteil von 1973 revidieren, läge die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit von Abtreibungen wieder in der Kompetenz der einzelnen Bundesstaaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 22:00 Uhr