G20 wollen Impf-Pakt schließen

Nachrichtenarchiv - 05.09.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien will beim G20-Treffen einen Impf-Pakt für arme Länder auf den Weg bringen. Gesundheitsminister Speranza sagte nach der Eröffnung des Gipfels in Rom, die Corona-Impfstoffe seien noch immer sehr ungleich verteilt. Er zeigte sich optimistisch, dass die wichtigen Industrie- und Schwellenländer das mit einer Vereinbarung ändern können. Deutschland will 100 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen. Laut Bundesgesundheitsminister Spahn ist das so viel wie bislang in der Bundesrepublik verimpft wurde. Ziel sei es, bis zum Ende des Jahres mindestens 40 Prozent der Weltbevölkerung geimpft zu haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2021 23:00 Uhr