G20 wollen im Kampf gegen Corona zusammenrücken

Sachsen empfiehlt Booster-Impfung für alle Erwachsenen

Dresden: In Sachsen wird die dritte Corona-Impfung jetzt offiziell für alle Erwachsenen empfohlen. Das hat die sächsische Impfkommission festgelegt. Voraussetzung ist nur, dass sechs Monate Abstand zur letzten Impfung eingehalten werden. In Bayern hat Ministerpräsident Söder angekündigt, eine Kampagne zur Drittimpfung unabhängig vom Alter zu starten. Anders als in Sachsen gibt es allerdings in Bayern keine eigene Impfkommission, und die STIKO, das Gremium auf Bundesebene, empfiehlt die so genannten Booster-Impfungen bislang nur für Risikogruppen. In Teilen von Bayern treten am Montag erstmals seit langem wieder verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Im Südosten, wo die Fallzahlen zuletzt stark zugenommen haben, sind künftig wieder FFP2-Masken Pflicht - das gilt für die Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein, Miesbach, Altötting und Mühldorf sowie für Stadt und Landkreis Rosenheim.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.10.2021 20:45 Uhr