G20-Umweltminister ohne Einigung bei Erklärung zu Klima-Zielen

Nachrichtenarchiv - 24.07.2021 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neapel: Die G20-Umweltminister haben sich bei ihrem Treffen in Italien auf keine ehrgeizigeren Ziele einigen können. In der gemeinsamen Abschlusserklärung fehlt ein Bekenntnis, das 1,5-Grad-Ziel schon bis Ende 2030 erreichen zu wollen. Nach Angaben der italienischen Regierung scheiterte die Verhandlung vor allem an China und Indien. Beide Länder hätten die Zustimmung zu zwei besonders umstrittenen Fragen verweigert, der Abkehr von der Kohle und der Grenze für die Erderwärmung. Nun müssen diese Punkte im Oktober beim G20-Gipfel in Rom diskutiert werden. Die Gruppe bekannte sich allerdings grundsätzlich zum Pariser Klimaabkommen. Gemeinsames Ziel sei es, die Erderwärmung zumindest unter zwei Grad zu halten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.07.2021 06:45 Uhr