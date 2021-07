G20-Umweltminister können sich nicht auf ehrgeizigere Klimaziele einigen

Das Wetter: Erst sonnig, später Gewitter bei bis zu 30 Grad.

Das Wetter in Bayern: Zunächst sonnig bei maximal 25 bis 30 Grad. Am Nachmittag und Abend von Westen und den Alpen her Schauer und Gewitter. Die Aussichten: Morgen unbeständiger und etwas kühler. Und auch am Montag und Dienstag wechselhaft mit einigen Schauern und Gewittern. Höchtwerte: 21 bis 26 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2021 06:00 Uhr