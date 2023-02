G20-Treffen endet ohne gemeinsame Abschlusserklärung

Kurzmeldung ein/ausklappen Polizei bestätigt 13.000 Teilnehmer bei umstrittener Friedensdemo in Berlin

Berlin: An der umstrittenen Demonstration für Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine haben sich nach neuen Polizei-Angaben 13.000 Menschen beteiligt. Die Veranstalterinnen - die Frauenrechtlerin Schwarzer und die Linken-Politikerin Wagenknecht - schätzen, dass sich rund 50.000 Demonstranten am Brandenburger Tor versammelt haben. Wagenknecht forderte in ihrer Rede den Stopp aller Waffenlieferungen an die Ukraine. Stattdessen müsse es ein Verhandlungsangebot an Russland geben, um einen endlosen Abnutzungskrieg zu verhindern. Andere Parteien kritisieren die Forderung als naiv. Unter den Teilnehmern sind nach AfD-Angaben viele ihrer Parteimitglieder. Zu den Demonstranten gehören aber auch Menschen, die bereits zur Friedensbewegung der frühen 80er Jahre gehörten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2023 17:00 Uhr