G20-Treffen bleibt wegen Ukraine-Krieg ohne Schlusserklärung

02.03.2023 13:45 Uhr

Neu Delhi: Die Außenminister der führenden Industrie- und Schwellenländer, G20, haben sich bei ihrem Treffen in Indien wegen des Streits über den Ukraine-Krieg nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigen können. Stattdessen veröffentlichte Indien, das den Vorsitz hat, eine eigene Zusammenfassung der Beratungen. Die meisten Staaten verurteilten demnach den russischen Angriffskrieg erneut aufs Schärfste und forderten einen bedingungslosen Abzug aus der Ukraine. Die Außenminister Russlands und Chinas stimmten den entsprechendne Paragraphen nicht zu. - Die deutsche Außenministerin Baerbock hatte sich in Neu Delhi direkt an ihren russischen Kollegen Lawrow gewandt und ihn aufgefordert, den Krieg zu beenden. Lawrow widerum prangerte die westlichen Sanktionen gegen Russland als willkürlich an.

