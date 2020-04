G20 stunden Schulden der ärmsten Länder

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die führenden Wirtschaftsnationen haben in der Corona-Krise einem Schuldenmoratorium für die ärmsten Länder der Welt zugestimmt. Nach den Worten von Finanzminister Scholz verständigten sich die G20-Mitglieder, alle Zins- und Tilgungszahlungen der 77 ärmsten Staaten in diesem Jahr zu stunden. Damit hätten die betroffenen Länder einen größeren finanziellen Handlungsspielraum, um zum Beispiel in den Gesundheitsschutz ihrer Bevölkerung zu investieren, betonte Scholz. Der SPD-Politiker sprach nach der Konferenz der G20-Finanzminister von einem "Akt internationaler Solidarität von historischer Dimension". Das Moratorium soll von 1. Mai bis zum Jahresende gelten - und auch verlängert werden können. Nach dem tilgungsfreien Jahr sollen die Staaten drei Jahre Zeit haben, das Geld zu zahlen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 18:15 Uhr