G20-Staaten wollen Kampf gegen Corona besser koordinieren

Rom: Die führenden Wirtschaftsmächte wollen die Pandemiebekämpfung besser koordinieren. Das geht aus dem Entwurf der Abschlusserklärung des G20-Finanzministertreffens in Rom hervor. Der deutsche Finanzminister Scholz sprach von einer globalen Krise, die globale Antworten verlange. Es sei richtig, dass man alles dafür tue, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bekämpfen. Das funktioniere am besten, wenn es koordiniert geschehe. Dies sei, so Scholz, in Europa und auch weltweit gelungen - wo massive Programme zur Entwicklung der Wirtschaft auf den Weg gebracht wurden. Neben Covid-19 wird der Klimaschutz ein Hauptthema des G20-Gipfels am Wochenende sein, den die Finanzminister heute vorbereitet haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2021 19:00 Uhr