G20-Staaten verurteilen russischen Angriffskrieg

UN-Vollversammlung einigt sich auf Resolution zu russischen Reparationszahlungen

New York: Die UN-Vollversammlung hat eine Resolution verabschiedet, nach der Russland für die Kriegsschäden in der Ukraine aufkommen soll. In dem Papier wird gefordert, dass Russland die Folgen seiner völkerrechtswidrigen Handlungen trägt, einschließlich der Wiedergutmachung materieller und menschlicher Schäden. Die Ukraine soll Informationen über Kriegsschäden in einer Art Register dokumentieren. 94 Länder stimmten in New York für die Resolution. Damit kam die notwendige Zweidrittelmehrheit zusammen. 73 Länder enthielten sich, 14 stimmten dagegen - neben Russland waren das unter anderem China, der Iran und Kuba.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2022 07:00 Uhr