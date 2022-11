G20-Staaten kritisieren Ukraine-Krieg

Initiative Radentscheid Bayern übergibt Unterschriften

München: Das Bündnis „Radentscheid Bayern“ übergibt heute in 100 Städten und Gemeinden die gesammelten Stimmen an die Bürgermeister. Unter anderem in Passau, Nürnberg, Regensburg, Landshut, Weiden und Cham. Landesweit hat das Bündnis insgesamt mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt, also viermal so viel wie nötig, um ein Volksbegehren starten zu können. Das teilte der Passauer Sprecher des Bündnisses, Bernd Sluka, dem BR mit. Die endgültige Entscheidung fällt das bayerische Innenministerium. Im Frühjahr oder Sommer 2023 könnte die Abstimmung dann stattfinden. Das Bündnis fordert mehr Radwege in ganz Bayern und kreuzungs-freie Schnell-Verbindungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2022 11:00 Uhr