G20-Staaten erreichen Kompromiss bei Abschlusserklärung

Neu Delhi: Der G20-Gipfel verurteilt den Einsatz von Gewalt in der Ukraine. Das geht aus der gemeinsamen Abschlusserklärung der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer hervor. In dem Text wird aber die russische Aggression in der Ukraine nicht beim Namen genannt. Damit ist die Erklärung ein Kompromiss. Teil der G20 sind nämlich auch Russland und China. Sie hatten sich gegen eine Passage gewehrt, die beim letzten G20-Gipfel auf der Insel Bali noch abgesegnet worden war. Damals wurde der Krieg in der Ukraine von den meisten Teilnehmerländern verurteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 14:00 Uhr