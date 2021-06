G20-Staaten beraten über die Corona-Pandemie

Nachrichtenarchiv - 29.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Matera: Die Pandemie beschäftigt heute auch die Außen- und Entwicklungsminister der G20-Länder. Sie kommen in diesen Minuten in der süd-italienische Stadt zusammen, um laut Außenminister Maas die Weichen für den weltweiten Kampf gegen Corona zu stellen. Wörtlich sagte Maas, es sei an der Zeit, die Weltwirtschaft wieder auf die Beine zu bringen. Weitere Themen des G20-Gipfels sind der Klimaschutz und Hilfen für Afrika. Das Treffen in Matera bildet den Abschluss der einwöchigen Europareise von US-Außenminister Blinken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 10:00 Uhr