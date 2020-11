G20-Staaten beraten in Videokonferenz über Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 21.11.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Unter dem Vorsitz Saudi-Arabiens beginnt heute ein Video-Gipfel der G20-Staaten. Wichtigstes Thema ist zunächst die weltweite Corona-Pandemie. Neben den sieben führenden Industrienationen und 13 Schwellenländern nehmen auch von der Pandemie betroffene Länder wie Spanien, Singapur und die Schweiz sowie Vertreter der UNO, der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation WHO teil. Am morgigen zweiten Tag des Gipfels soll es unter anderem um den gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise gehen. Auch US-Präsident Trump wird an dem virtuellen Treffen teilnehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.11.2020 05:00 Uhr